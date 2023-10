Garcia out? Tuttosport: Tudor non scalda tifosi e spogliatoio, Mazzarri solo in un caso

Ultime notizie Napoli - Il monitoraggio di Rudi Garcia, da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, sarà effettuato di partita in partita e intanto il casting del patron proseguirà. Ne parla Tuttosport.

L’opzione più probabile per l’eventuale post Garcia?

“Quella di Igor Tudor, un buon allenatore ma non di certo quello che scalda l’entusiasmo della tifoseria, né tantomeno quello dello spogliatoio. L’ipotesi Mazzarri, invece, rappresenta l’extrema ratio se non ci fossero margini da parte di Garcia per recuperare la stagione”