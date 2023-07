Calcio Napoli - Rudi Garcia ha risposto in conferenza stampa alla domanda su Osimhen:

"Per Osimhen, potrei dire solo un grande sì. Ma ovviamente l'ho sentito e vi assicuro che le cose che dice sui social, anche se non li seguo, se lei mi dice che ha dichiarato l'amore per il Napoli, posso assicurarvi che vuole rimanere ed è contento di essere con noi e vuole ancora fare grandi cose qui".