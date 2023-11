Garcia non si dimetterà, sarà licenziato: costerà 10mln! ADL ha visto il 4-2-3-1 come un affronto

De Laurentiis ha perso ogni speranza che Garcia possa essere l'uomo del riscatto dopo la sconfitta di ieri con l'Empoli. E' uscito dallo stadio due ore dopo la fine della partita, senza passare per lo spogliatoio, evitando squadra e Garcia e ordinando il silenzio stampa che ha il sapore della condanna definitiva.

Rudi Garcia

Esonero Garcia, la ricostruzione

Come riporta Il Mattino, questione di ore o di formule, visto che Garcia non si dimetterà e rinuncerà al contratto da 6mln firmato in estate. Sarà licenziato, ma al Napoli costerà 10mln. Garcia non vede più nessuno attorno a sé, se non solo i suoi collaboratori. De Laurentiis e Garcia hanno anche cenato alla stessa tavola sabato sera ma la scelta del 4-2-3-1 è stata vista da De Laurentiis come un affronto. Scende nel salottino De Laurentiis ma preferisce evitare il contatto con il gruppo squadra.

