Garcia non ha mai promesso il gioco più spettacolare del mondo, oggi ripeterà un concetto a tutto il Napoli

Ultime notizie Napoli - Per l'allenatore del Napoli Rudi Garcia la parola d'ordine è sempre «l'equilibrio è tutto». Lo ripeterà alla squadra ancora oggi, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

A sdoganare la parola "scudetto" sono stati quelli del comitato dei saggi tanto caro a Garcia ma non solo quelli:

"Di Lorenzo e Lobotka non hanno fatto iperboli ma anche Politano ha puntato dritto al cuore e non si è nascosto. Garcia si gode il momento: gli piace la voglia di rimonta che c'è tra i suoi e gli piace che la squadra ha ritrovato un'identità.

Garcia non fa miracoli, non ha mai promesso il gioco più spettacolare del mondo, bada alla concretezza, non vende fumo ma sa come gestire, sa individuare i difetti di una squadra e pian piano sa trasformarli in pregi"