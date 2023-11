Ultime notizie Napoli - Rudi Garcia avrà una notte in più a disposizione per riflettere sulle sue scelte. Il tecnico non ha dosato bene il turnover e non sta sfruttando al meglio le cinque sostituzioni, ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

Chi gioca Napoli-Empoli?

Con l’Empoli ci sarà bisogno di forze fresche: