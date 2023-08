Garcia non ha ancora visto Napoli: niente musei né ristoranti, sta solo a Castel Volturno!

Ultime notizie Napoli. Si parla di Rudi Garcia oggi sulle pagine del quotidiano Il Mattino, del lavoro svolto fino ad ora e del lavoro che ancora dovrà svolgere quando la stagione entrerà nel vivo.

Su di lui, però, emerge un particolare particolarmente interessante. Scrive Il Mattino: "Garcia non ha ancora vissuto Napoli: sì, un po’ a luglio ma in questi giorni con la compagna Francesca che sta per donargli il suo quarto figlio, preferisce starsene assai in disparte. Né ristoranti, né musei ma solo Castel Volturno".

Lui aveva già confessato di voler far visita al Murales Maradona ai Quartieri Spagnoli, ma fino ad ora non ha avuto il tempo.