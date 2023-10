Garcia ha un controllo gelido delle emozioni: spiccano due doti dopo i 13 giorni di fuoco, ecco quali

Rudi Garcia ha staccato dal muro Luciano Spalletti, lo ha fatto alla settima giornata e ha mostrato di avere controllo gelido delle emozioni, gestendo al meglio 13 giorni complicati, e di non voler mai essere un amicone con i calciatori.

Rudi Garcia

Garcia mostra la sua freddezza e lucidità

Come riporta Il Mattino, ha un profilo emozionale di governo, con distacco e polso fermo. De Laurentiis si è goduto fino in fondo il viaggio in Puglia: la cena con la squadra e poi negli spogliatoi sia prima che dopo la partita.

