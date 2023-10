L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in merito alla formazione da schierare in campo da Garcia contro il Milan:

"Garcia è pronto a ripartire da alcuni dati incontrovertibili. La coppia centrale Rrahmani-Natan sta offrendo stabilità e quindi è giusto riproporla. Il rientro del kosovaro ha migliorato l’inserimento del brasiliano, ormai un titolare a tutti gli effetti".