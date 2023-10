Garcia ha trovato la strada giusta: a Lecce vittoria arrivata per quattro motivi

Il segreto sta nel tenere il pallone tra i piedi, e il Napoli adesso ce l’ha. Garcia però sostiene che la sua squadra ha sempre avuto il miglior possesso palla rispetto all’avversario. Numeri alla mano è vero, quello che il tecnico francese evita di sottolineare è che la palla deve stare tra i piedi giusti, ad una velocità sostenuta e nella zona nevralgica del campo.

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Il poker del Napoli al Lecce è tutto questo. È la vittoria dell’intensità, della verticalità, del centrocampo cervello dell’azione e dei tiri da fuori in un contesto che rispetto ai pareggi col Genoa e col Bologna è cambiato, al netto dei capricci di Osimhen che ancora una volta segna e non esulta. Il dato del momento è che il Napoli prende tre punti su un campo dove finora non era riuscito a nessuno vincere, affronta il Lecce a viso aperto, alza il baricentro e va a prendersi una vittoria con le unghie e con i denti rischiando anche di prendere qualche ripartenza".