Napoli - Rudi Garcia vuole farsi trovare preparato per la prossima partita di Napoli Fiorentina e l'allenatore azzurro ha infatti analizzato diverse partite dei viola in questi giorni. Garcia è rimasto nel centro tecnico fino a quasi le 17,30 e la sera l'ha trascorsa a vedere la gara della Fiorentina in Conference League con il Ferencvaros. Ma già aveva visto, per tutto il pomeriggio le sintesi dei match con Udinese, Frosinone e Cagliari.