Garcia ha sciolto i dubbi di formazione in vista del Milan: presa una decisione importante

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle scelte di formazione di Rudi Garcia per la sfida contro il Milan:

"Garcia è pronto a ripartire da alcuni dati incontrovertibili. La coppia centrale Rrahmani-Natan sta offrendo stabilità e quindi è giusto riproporla. Il rientro del kosovaro ha migliorato l’inserimento del brasiliano, ormai un titolare a tutti gli effetti. Nessun dubbio ovviamente per il capitano Giovanni Di Lorenzo. Mario Rui, invece, spera di vincere il ballottaggio con Olivera e indossare per la terza volta consecutiva la maglia da titolare. Il terzino portoghese garantisce esperienze e qualità nella costruzione dal basso. L’intesa con Kvaratskhelia poi funziona alla perfezione e le ultime prestazioni del numero 77 vanno proprio nella direzione di nessuna variazione sulla catena di sinistra. Il terzetto in mediana vedrà ancora una volta Cajuste protagonista assieme a Zielinski e Lobotka. Lo svedese ha deluso in Champions con l’Union Berlino, ma Garcia non dovrebbe rinunciare alla sua fisicità preferendolo ad Elmas. Davanti toccherà ancora una volta a Raspadori agire da centravanti con il compito di creare spazio per l’inserimento dei compagni e di ribadire tutta la sua pericolosità in area di rigore".