Napoli - Il Napoli perde per lungo tempo Victor Osimhen e arrivano le prime scelte di Rudi Garcia che a Verona schiera Raspadori dal primo minuto in campo. Il giocatore ha poi motivato la scelta dell'allenatore:

"o al posto di Osimhen? L'allenatore ha scelto me in funzione del tipo di partita e di quello che ritiene sia meglio. Noi siamo sempre pronti per prestazioni come quella di oggi. Serve soprattutto lo spirito visto in campo. Giocare con Kvaratskhelia ti aiuta".