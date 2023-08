Garcia ha fatto capire una cosa importante a Zielinski: ora può cambiare il suo futuro

Calciomercato Napoli - Sono ore decisive per conoscere il futuro di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ieri ha giocato da titolare l'amichevole contro l'Apollon Limassol, e subito dopo la partita si è messo in marcia verso la Polonia per raggiungere sua moglie.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, Rudi Garcia ha instaurato un rapporto assai sincero con Zielinski, facendogli capire che nel suo progetto, lui ha un ruolo centrale. E che qui nel Napoli, nella prossima Champions, brillerà ancora.