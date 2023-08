Garcia ha confermato l'intesa Osimhen-Napoli, è la miglior notizia possibile per i tifosi

Ultime notizie Napoli - Ieri il tecnico francese del Napoli Rudi Garcia è tornato a parlare, usando i social. E ha confermato, come scrive la Gazzetta dello Sport, l'accordo ormai vicino tra il club e l'attaccante Victor Osimhen.

"Dopo il giorno della presentazione non ha più tenuto conferenze stampa, ma quando nei post-partita si è presentato ai microfoni televisivi, ha dimostrato di avere grande personalità. Ha parlato senza paura di «infortuni di mercato», facendo riferimento ai casi spinosi dei rinnovi di contratto. E ha poi confermato l’intesa ormai raggiunta tra Osimhen e il Napoli per andare avanti insieme: la miglior notizia possibile per i tifosi"