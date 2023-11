Gazzetta - Il futuro di Garcia è legato a Napoli-Empoli: senza vittoria rischia l'esonero, la situazione

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport indica la gara di domani contro l'Empoli come quella decisiva per le sorti in panchina dell'allenatore Rudi Garcia. Una non vittoria contro i toscani potrebbe riaprire il discorso cambio allenatore nella mente di Aurelio De Laurentiis.

Napoli Empoli, si decide futuro Garcia

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: