Garcia esonerato dal Napoli? Se tutto va come deve, oggi arriva l'annuncio

Igor Tudor ha detto sì al Napoli e oggi il tecnico croato potrà firmare il nuovo contratto che lo legherà al club, contestualmente arriverà l'esonero di Rudi Garcia come racconta la Gazzetta dello Sport.

Aurelio De Laurentiis che si è tenuto l’ultima parola prima dell’ok definitivo, alla fine di una giornata molto intensa a Roma:

"Se tutto procede come previsto, il tecnico sarà annunciato in giornata, parallelamente all’esonero di Rudi Garcia, che ieri mattina è volato a Nizza per stare nei giorni di riposo accanto alla compagna Francesca Brienza e alla piccola Sofia. De Laurentiis invece, concluso l’incontro con Tudor e Seric nel primo pomeriggio interveniva ad un convegno: uscendo ha preferito non commentare l’attuale situazione, da quella in uscita di Rudi Garcia a quella in entrata di Igor Tudor"