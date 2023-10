Garcia deve fare mea culpa: non c'è traccia di equilibrio e della perfetta organizzazione tattica dello scorso anno, sfumato tutto in sei mesi

Napoli - Non c'è traccia dell'equilibrio e della perfetta organizzazione tattica che gli azzurri avevano sfoggiato in Italia e in Europa: sembrano passati anni, invece sono solo 6 mesi. Garcia ha dimostrato di avere tra le mani una creatura dall'anima di Penelope, che disfa in difesa ciò che ha tessuto in attacco. Creatura grottesca. La sofferenza con il Verona (sia pure sul 3-0), i patemi con l'Union Berlino, i tanti gol presi a dispetto dei pochi tiri subiti: Garcia deve fare mea culpa, anche se sotto il profilo delle responsabilità individuali c'è tanto da dire. La critica de Il Mattino all'allenatore del Napoli.