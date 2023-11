Garcia-De Laurentiis, rapporto incrinato a Bologna: ma Rudi non si era mai lamentato

Ora che Rudi Garcia è ad un passo dall'esonero, il quotidiano Il Mattino passa in rassegna le cose che non hanno funzionato nel rapporto tra l'allenatore francese e il presidente Aurelio De Laurentiis, a cominciare da quando lo scorso 4 giugno '23 il presidente si lasciò sfuggire che "chiunque può allenare il Napoli", frase che non fece proprio piacere a Garcia.

Garcia e De Laurentiis

Non solo. Il Mattino racconta anche che Garcia "rimase sorpreso nel sapere che non c’era neppure un direttore sportivo", quando la figura di Meluso non era stata ancora annunciata. "Delle mosse di mercato non ha approvato nulla. Ma non si mai lamentato", scrive Il Mattino sottolineando come Garcia non abbia preso parte alle scelte di calciomercato in estate, dovendosi accontentare di Natan come sostituto di Kim.

Ultime notizie. A Garcia non era andata giù nemmeno la questione dei rinnovi, certamente mal gestita dalla società. Eppure non aveva mai fatto trapelare il suo malcontento. Il primo momento di tensione c'è stato dopo Bologna-Napoli, quando Garcia avrebbe voluto che la società multasse Osimhen per averlo mandato a quel paese dopo la sostituzione, decisione non condivisa dalla società: "fu il primo segnale di indebolimento".