Garcia cambia il suo Napoli con Lindstrom: si può passare al 4-3-2-1

Il Napoli visto finora in questo inizio di stagione è andato in campo con una disposizione decisamente più fluida rispetto al passato, e bisogna partire da qui per comprendere e analizzare bene l’operazione-Lindstrom: il 4-3-3 di Garcia ha un’anima differente rispetto a quello utilizzato da Spalletti, si deforma più spesso, prevede dei continui interscambi di ruolo non solo tra i tre centrocampisti, ma anche tra i due esterni alle spalle di Osimhen.

Jesper Lindstrom

Garcia può cambiare modulo con Lindstrom

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Lindstrom è stato preso proprio perché Garcia possa continuare ad andare in questa direzione, per rendere ancora più imprevedibili i movimenti e le giocate alle spalle del centravanti. Il suo innesto potrebbe consentire di passare a un altro modulo di gioco: stiamo parlando del 4-3-2-1, un sistema derivato dal 4-3-3 in cui i due trequartisti agiscono in posizione più centrale, nello spazio tra la difesa e il centrocampo avversari. L’arrivo di Lindstrom ha reso più ampio e più vario il menu tattico del Napoli. E potrebbe segnare la fine dell’egemonia culturale del 4-3-3 o almeno della sua versione più radicale. Ora sta a Rudi Garcia dimostrare che si tratta della scelta giusta, per il Napoli".

