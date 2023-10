Garcia cambia il programma di allenamenti a Castel Volturno: c'è un motivo preciso

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a come si stanno svolgendo gli allenamenti a Castel Volturno e il programma da qui a Verona-Napoli:

"Rudi Garcia sta attendendo il rientro dei nazionali, impegnati durante la settimana della sosta. Zielinski ieri mattina era già a Castel Volturno, gli altri dieci sono attesi tra oggi e domani, a 48 ore dalla sfida di sabato al Bentegodi contro l’Hellas Verona. L’allenatore ha modificato il programma della settimana proprio per consentire a tutti di potersi allenare regolarmente: il Napoli lavorerà di pomeriggio oggi, domani e venerdì, nella rifinitura della sfida del Bentegodi".