Garcia cambia difesa in Champions? Domenica non ci sarà Rrahmani, ci potrebbe scappare un ritocchino

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha scadenze fisse come la Champions League, chi gioca domani contro l’Union Berlino? Ne parla il Corriere dello Sport.

L’edizione odierna del quotidiano dedica ampio spazio alle scelte di formazione di Rudi Garcia, soprattutto in difesa:

“Domenica non ci sarà Rrahmani, impegnato con il Kosovo, però in Champions, essendosi fermato per squalifica Natan, è arrivato il momento di proiettarsi in rotazioni. Ci potrebbe scappare un ritocchino sulla sinistra, in quel ballottaggio eterno tra Olivera e Mario Rui che va in scena un giorno sì e l’altro pure”