Garcia attende Kvaratskhelia, il mister ha una grande curiosità su Khvicha

Ultime notizie Napoli - Khvicha Kvaratskhelia è al centro del progetto Napoli. Il georgiano vuole crescere con la maglia azzurra con la quale è esploso. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Garcia non vede l’ora di allenare questo fuoriclasse che a soli 21 anni è arrivato in Italia e si è imposto, diventando il miglior giocatore in assoluto della Serie A. Cosa potrà fare di più alla sua seconda stagione napoletana? Se lo chiedono i tifosi napoletani che continuano a sognare, senza perdere la voglia di festeggiare. E ci sta pensando con grande curiosità anche Rudi"