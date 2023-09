Garcia appeso ad un filo: dopo l'Udinese incontrerà De Laurentiis

Situazione difficile per il Napoli di Rudi Garcia che è pronto ad incontrare De Laurentiis dopo la partita con l'Udinese. Arrivano aggiornamenti sul futuro dell'allenatore francese che vive un momento non facile in azzurro.

Napoli: De Laurentiis incontra Garcia

Napoli - De Laurentiis seguirà la partita del Napoli con l'Udinese dal Maradona. In sequenza incontrerà Rudi Garcia, che sa bene di essere su un filo, perché lo dice il calcio mica la retorica del pallone. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Al momento il Napoli ha dato piena fiducia all'allenatore che però dovrà dare delle risposte visto che in Serie A non vince da tre partite consecutive (1 sconfitta con la Lazio e 2 pareggi con Genoa e Bologna)