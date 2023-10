Garcia-ADL: feeling ritrovato, Rudi non vede l'ora di rispondere sul campo

Il Napoli è pronto a ripartire dopo la brutta sconfitta in casa con la Fiorentina prima della sosta Nazionali. Adesso ci sono novità che riguardano il futuro di Rudi Garcia che continua ad avere contatti diretti con De Laurentiis.

Napoli: contatto Garcia De Laurentiis

Napoli - Un'oretta è durato il colloquio tra Garcia e De Laurentiis come riporta Il Mattino, con cui c'è un feeling ritrovato ormai. Il tecnico francese non vede l'ora di rispondere sul campo alle critiche che gli sono state mosse anche in pubblico dal suo presidente. Adesso però la serenità regna sovrana a Castel Volturno, con il tecnico che si è trattenuto fino a tarda giornata proprio per incontrare il suo presidente. Ormai ADL preferisce le visite personali ai lunghi colloqui telefonici.