Garcia a rischio esonero? Gazzetta: la posizione del tecnico torna sotto esame da parte di De Laurentiis

Notizie Calcio Napoli - Rudi Garcia rischia l'esonero? Stando a quanto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, la posizione dell'allenatore francese torna nuovamente sotto esame da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

La sconfitta contro la Fiorentina è stata pesante non solo per il risultato, ma anche sotto l'aspetto della prestazione.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Ora la posizione del tecnico torna sotto esame da parte di De Laurentiis. Garcia ha allargato il raggio del mea culpa. «Sul pressing alto dovevamo essere più lucidi nel trovare Osimhen, non abbiamo regalato niente in uscita ma non siamo riusciti a sfruttare la profondità. È stata una brutta serata». Intanto Anguissa, sostituito nel primo tempo, ha accusato un risentimento alla coscia sinistra".