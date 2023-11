Garcia a caccia di punti fondamentali per il futuro: si affida ai soliti

Il Napoli di Rudi Garcia deve provare a trovare la svolta in questo periodo complicato di inizio stagione, con il continuo alternarsi di risultati che non pagano al momento col gioco del francese sulla panchina azzurra.

Napoli - Come riportato dal Corriere dello Sport, Rudi Garcia è a caccia di punti fondamentali per il futuro della sua panchina nell’anticipo delle 12.30 con l’Empoli. L’allenatore francese si affida ancora una volta a Politano e Kvaratskhelia, i più decisivi dell’ultimo periodo per gol e assist insieme con Raspadori: solo la vittoria può scacciare le ombre.