Galeone ammette: "Allegri è certo di tornare in panchina a giugno! Rapporti ottimi con Agnelli, col Napoli e le altre la Juventus avrà problemi ad entrare nelle prime quattro"

Ultime Serie A - Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli e amico di Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

A lei Allegri ha detto quale squadra allenerà nel 2021-22?

«L’ho sentito un paio di giorni fa ed è certo di tornare a giugno, quindi avrà qualcosa in mano. Io non gli chiedo cosa e non voglio che me lo dica. Ma l’ho sentito molto deciso»

Con Agnelli rapporti buoni: ritorno possibile?

«Rapporti ottimi. Anche quando si sono lasciati con il presidente non c’erano stati attriti. Si sono sentiti anche l’anno scorso più volte, non si sono abbandonati completamente. Non so se il suo ritorno sia possibile e non so in quali condizioni. Ma non lo escluderei a priori. Se me lo avesse chiesto un anno fa l’avrei escluso. Ora no»