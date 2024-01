Gaetano può andare in prestito: due club su di lui, il Parma fa sul serio

In casa Napoli, dopo l'imminente arrivo di Perez dall'Udinese, si chiude in mercato in entrata e si pensa a sfoltire un po' la rosa. Un'altra cessione riguarda Gianluca Gaetano: il cambio di modulo e l’arrivo di un altro mediano ridurranno le occasioni e il club azzurro potrebbe aprire a una partenza in prestito.

Gianluca Gaetano

Gaetano potrebbe andare al Parma

Come riporta La Repubblica Napoli, Gaetano piace al Parma, capolista in serie B, ma soprattutto all’Empoli che potrebbe essere destinazione gradita. Bisognerà, però, lavorarci negli ultimi giorni. Incerto, invece, il futuro di Demme: il tedesco potrebbe alla fine restare fino al termine della stagione e poi lasciare il Napoli a scadenza di contratto, salvo richieste dell’ultim’ora che sarebbero ovviamente valutate.

