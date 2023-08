Gaetano pronto al prestito, Gazzetta: non solo l'Empoli, spunta un altro club di A

Notizie Napoli calcio. Gianluca Gaetano sarebbe prossimo a salutare nuovamente il Napoli in prestito: il centrocampista partenopeo rischia di essere chiuso nelle gerarchie di Rudi Garcia e vorrebbe trovare maggior minutaggio con un anno di esperienza in massima serie.

Di Gaetano ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Sta recuperando dalla frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ma chiede maggiore spazio per cui il suo agente, Mario Giuffredi, ha parlato con il club azzurro per spiegare che se Gaetano non sarà almeno il sesto centrocampista preferirà andare a giocare altrove. L’Empoli appare una soluzione. E c’è pure il Frosinone.