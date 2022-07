Gaetano resta a Napoli? Cremonese richiede il prestito, ieri nuovi contatti: la risposta

Notizie Napoli calcio. Gianluca Gaetano è uno dei giovani talenti sfornati dal Napoli. Dopo un'annata da protagonista nella promozione in Serie A con la Cremonese e la convocazione (con gol) in Under 21, adesso il giovane centrocampista partenopeo è pronto a giocarsi le sue chance in azzurro.

Gaetano Napoli

Gaetano-Napoli: permanenza o prestito?

Il giovane prodotto del vivaio azzurro ha provato a stregare Spalletti nel ritiro di Dimaro, ed il Napoli sta valutando attentamente il suo futuro. Ecco quanto scritto su Gaetano dall'edizione odierna de Il Mattino