Gaetano in prestito secco al fotofinish: ci sono Cagliari o Granada

Calciomercato Napoli - Napoli che pensa di salutare in prestito secco Gianluca Gaetano, per dargli la possibilità di poter giocare con maggiore regolarità. Ci sono il Cagliari in Italia e il Granada in Spagna sulle sue tracce come spiega Il Mattino. Il giocatore gode della stima di Mazzarri e De Laurentiis ma necessita di maggiore minutaggio.