Gaetano al Cagliari, Il Mattino - La stima di Ancelotti e Spalletti non è bastata per prendersi il suo Napoli

Ancelotti e Spalletti non sono esattamente i due ultimi arrivati e sono due allenatori che hanno tenuto in considerazione Gianluca Gaetano. Eppure nemmeno questo senso di appartenenza unito alla stima di Ancelotti e Spalletti sembra poter bastare a un ragazzo di 24 anni costretto nuovamente ad aprire la valigia nella sua Cimitile per andare a trovare fortuna lontano da Napoli.

Gianluca Gaetano

Gaetano si trasferisce a Cagliari

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, certo, si fa fatica quando la squadra gira a meraviglia, Lobotka, Anguissa e Zielinski sono intoccabili e gli azzurri sono destinati a vincere lo scudetto. Eppure Gaetano non si lamenta, anzi. Sta lì, cerca di imparare, di apprendere tutto quello che può da compagni e allenatore. E quando viene chiamato in causa, si mette a disposizione. Nella stagione del terzo scudetto del Napoli, i minuti di Gaetano in campo sono appena 161 in tutte le competizioni. Quasi la metà rispetto a quelli collezionati quest’anno, 298, ma comunque non sufficienti per conquistare la fiducia di Mazzarri. Oggi raggiungerà Cagliari dove ad accoglierlo troverà un maestro come Claudio Ranieri.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli