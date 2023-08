Gabri Veiga torna ad allenarsi a malincuore: aspetta l'ok per il trasferimento al Napoli

Napoli - Il Celta è ancora disposto a concedere lo sconto, ma a patto che la trattativa con il Napoli si concluda tra oggi e domani. Freme anche Gabri Veiga, che ieri ha ripreso ad allenarsi un po’ a malincuore con i suoi compagni in Spagna e non vede l’ora di saltare su un aereo per l’Italia. I due club stanno lavorando in sintonia per superare gli ultimi ostacoli ed è tornato l’ottimismo. Ma adesso il principale nemico è il tempo, perché il futuro del centrocampista resterà in stand by al massimo per altre 24 ore. Lo riporta Repubblica.