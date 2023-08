Gabri Veiga si avvicina, il Napoli pensa ad una contropartita! Il giocatore ha già detto sì ad ADL

Calciomercato Napoli - Non solo Jens Cajuste, il Napoli sta trattando un altro centrocampista per andare a completare il reparto in attesa della cessione di Piotr Zielinski all'Al Ahli. Si tratta di Gabri Veiga, per cui negli ultimi giorni c'è stato un avvicinamento importante tra richiesta e offerta da parte di Celta Vigo e Napoli. Ecco quanto riportato in merito dall'edizione in edicola oggi di Repubblica:

"Il club azzurro nel frattempo continua a trattare con il Celta Vigo per acquistare Gabri Veiga, talento spagnolo di grande qualità. Il Napoli si sta avvicinando alla richiesta di 40 milioni di euro e potrebbe inserire pure qualche giocatore in contropartita. Veiga ha già detto sì alla proposta azzurra e l’affare dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni".