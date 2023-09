Gabri Veiga, pessima la prima con l'Al-Ahli: sconfitto 5-1 contro l'Al-Fateh e gol revocato

Notizie Calcio Napoli - Debutto da incubo per Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo ha segnato nella sua prima gara in Arabia ma il suo gol (o autogol avversario) non è valso a nulla. Il suo Al-Ahli è stato infatti umiliato dagli avversari dell'Al-Fateh con un 5-1 che non lascia spazio a interpretazioni. Il giovane spagnolo malgrado fosse tutto fatto con il Napoli, ha scelto l'Arabia.

Inoltre il gol inizialmente assegnato a Gabri Veiga è stato revocato perché identificato come autogol di un calciatore avversario.