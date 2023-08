Tuttosport - Rinnovo Zielinski, Napoli convinto di aver fatto il massimo: spunta il piano per Gabri Veiga

Calciomercato Napoli. Con il futuro di Zielinski in bilico, il Napoli è pronto a tornare alla carica per Gabri Veiga: il giovane centrocampista del Celta Vigo è seguito con attenzione dallo scout azzurro.

Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport circa la doppia situazione di Zielinski e Gabri Veiga:

Per quanto riguarda Piotr Zielinski in casa azzurra pensano di aver fatto il massimo, offrendo al polacco il rinnovo fino al 2027 con ingaggio da 3 milioni annui. Se l’Al Ahli mette sul piatto un triennale a cifre cinque volte superiori (15 milioni a stagione) c’è poco da fare. E a quel punto 25 milioni potrebbero essere il prezzo giusto per venderlo e andare all’assalto del gioiellino del Celta Vigo Gabriel Veiga. Il classe 2002 ha una clausola rescissoria da 40 milioni, ma i campani puntano a prenderlo con 30 più bonus.