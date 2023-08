Gazzetta - Gabri Veiga al Napoli è questione di ore! Operazione slegata da Zielinski

Notizie Napoli calcio. Si avvicina sempre di più l'arrivo in azzurro di Gabri Veiga: il talentuoso centrocampista ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Celta Vigo, in attesa di avere il via libera per partire verso Napoli.

Gabri Veiga ultimi aggiornamenti

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa Gabri Veiga-Napoli resta slegata da quella di Zielinski e la permanenza in azzurro del polacco non cambia le carte in tavola. Le parti lavorano alacremente per arrivare alla fumata bianca che, secondo la rosea, è ormai "questione di giorni, forse di ore".