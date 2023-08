Gabri Veiga-Napoli, Gazzetta applaude: è il colpo più importante, ADL risponde alle emorragie saudite

Notizie Napoli calcio. Gabri Veiga sarà un nuovo giocatore azzurro: accordo trovato con il Celta Vigo, si attende solo l'arrivo del talentuoso centrocampista spagnolo in Italia per visite mediche e firma (per la rosea avverrà tutto lunedì).

Gabri Veiga-Napoli, commento Gazzetta

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha commentato l'acquisto di Gabri Veiga da parte del Napoli:

Uno dei colpi più importanti del mercato e anche il più costoso di questa estate per Aurelio De Laurentiis. Al club spagnolo andranno 30 milioni di base più altri 5-6 in bonus, risparmiandone altrettanti sulla clausola prefissata in quaranta milioni. Nel mercato delle emorragie saudite quello del Napoli è un colpo molto importante perché porta in Italia un calciatore di ottimo livello “strappandolo” a un campionato più ricco come quello spagnolo.