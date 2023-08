Gabri Veiga-Napoli, CorSport: rilancio importante di ADL! Chiusura vicina, c'è un indizio

Calciomercato Napoli - Si avvicina sempre di più Gabri Veiga al Napoli. Questa mattina il Corriere dello Sport evidenzia come la trattativa tra il Celta Vigo ed il Napoli vada avanti con De Laurentiis che ha il sì del calciatore. I galiziani vogliono i 40 milioni della clausola mentre gli azzurri vorrebbero mettere sul piatto 30 milioni più bonus.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Il Napoli può permettersi di rilanciare in tranquillità: è partito da ventotto milioni di euro, si è già spinto a trenta, ha saputo direttamente dal Celta che esiste il desiderio di concludere, pure per accontentare il fantasista, ma viene richiesto un ulteriore sforzo. Quaranta milioni di euro vengono ritenuti un prezzo lievemente esagerato, Adl sembra intenzionato a toccare (al massimo), quota trentacinque - e sarebbero trenta più bonus - e però intanto ha incassato il sì del ragazzo, ne ha colto l’entusiasmo per poter vivere la Champions ed ha intuito che un indizio stavolta può essere la prova sufficiente per andare all’assalto".