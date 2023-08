Gabri Veiga-Napoli ad oltranza! CorSport: distanza minima, ecco cosa serve per chiudere

Notizie Napoli calcio. Gabri Veiga continua ad attendere novità sul suo futuro, al momento destinato a tingersi sempre di più d'azzurro: il talentuoso centrocampista ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Celta Vigo e aspetta di avere il via libera per partire verso Napoli.

Aggiornamenti importanti sulla trattativa Napoli-Gabri Veiga sono stati riportati dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Si va avanti ad oltranza, ormai da un paio di settimane, bisogna individuare il crocevia in cui mettersi d’accordo con il Celta Vigo, non è facile e non è impossibile, perché esiste la volontà di chiunque, e però serve pazienza e pure tempo. Ma Gabri Veiga ha già detto sì e si è messo ad attendere la fumata bianca. Il Celta Vigo non intende rimetterci più di cinque milioni, rispetto ai quaranta che rappresentano il valore per liberare il suo enfant prodige; il Napoli non si spingerebbe oltre i trenta con un po’ di bonus, che in Spagna vorrebbero fossero cinque. E si sta ondeggiando intorno a questa cifra, che diventa lo spartiacque.