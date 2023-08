Gabri Veiga-Napoli, ci siamo! Gazzetta: ADL si avvicina ai 40 milioni, può esordire a Frosinone

Notizie Napoli calcio. Si avvicina sempre di più l'arrivo in azzurro di Gabri Veiga: il talentuoso centrocampista ha disputato ieri la sua ultima partita con la maglia del Celta Vigo, in attesa di avere il via libera per partire verso Napoli.

Gabri Veiga al Napoli, le ultime

Gli agenti di Gabri Veiga hanno passato la serata di ieri in compagnia di De Laurentiis, sistemando gli ultimi dettagli della trattativa. Questione di ore e potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca, ecco quanto scritto in merito dalla Gazzetta dello Sport:

De Laurentiis adesso è molto più disposto ad assecondare le richieste del Celta Vigo per Gabri Veiga. Gli spagnoli insistono per ricevere i 40 milioni previsti dalla clausola rescissoria, il Napoli arriverà finalmente a quella cifra con l’inserimento di qualche bonus, così da dare almeno qualche giorno a Rudi Garcia per conoscerlo e magari regalargli i primi minuti in azzurro già a Frosinone.