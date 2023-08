Gabri Veiga-Napoli, si tratta ad oltranza! Il Celta Vigo vacilla, ADL scende in campo: ecco chi sta portando avanti l'operazione

Notizie Napoli calcio. Si avvicina sempre di più l'arrivo in azzurro di Gabri Veiga: il talentuoso centrocampista ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Celta Vigo, in attesa di avere il via libera per partire verso Napoli.

Gabri Veiga-Napoli, le ultime

Aggiornamenti importanti sulla trattativa Napoli-Gabri Veiga sono stati riportati dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Zielinski non cancella l’ipotesi Gabri Veiga (21) per il quale si tratta ad oltranza e si ondeggia dinnanzi alle cifre dei bonus: il Celta Vigo ha cominciato a vacillare da un po’, quando Micheli, che sta parlando con gli spagnoli, è arrivato a trenta milioni, su indicazione chiaramente di Adl. Ma ora per chiuderla c’è bisogno dell’irruzione di De Laurentiis, orientato a preparare comunque il futuro, acquistando un talento giovane, dall’ingaggio a portata di bilancio.