Gabri Veiga non aspetta altro che il Napoli, a breve potrebbero partire le pec per lo scambio di documenti: cifre e dettagli

Notizie Napoli calcio. Si avvicina sempre di più l'arrivo in azzurro di Gabri Veiga: il talentuoso centrocampista ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Celta Vigo, in attesa di avere il via libera per partire verso Napoli.

Gabri Veiga-Napoli, ultimi aggiornamenti

Manca davvero pochissimo per l'arrivo di Gabri Veiga al Napoli. Come scritto dal Corriere dello Sport, si attende solo il via libera di Zielinski prima di concludere l'operazione per il giovane talento spagnolo:

Gabri Veiga aspetta semplicemente che Zielinski liberi il posto, per consentire che il bonifico dall’Arabia venga poi girato direttamente al Celta Vigo, ormai prossimo a rassegnarsi: aggiungendone altri cinque di bonus, più che la stretta di mano partirebbero le pec. Il Celta Vigo sa che non si arriverà a quaranta milioni ma a trentacinque si lascerà convincere e accontenterà quel giovanotto che, chiaramente, non sta pensando ad altro, alla Champions, a un campionato inedito, a una città che Rafa Benitez - il suo allenatore - conosce benissimo, alle pulsioni che una esperienza del genere scatenerà in lui.