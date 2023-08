Gabri Veiga-Napoli, accordo quinquennale: rilancio decisivo nelle prossime ore con il Celta Vigo

Calciomercato Napoli - Si fa sempre più forte il pressing del Napoli per l'acquisto di Gabri Veiga dal Celta Vigo. Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, gli azzurri sembrano intenzionati a ritoccare ancora di un po' l'offerta iniziale per arrivare quasi ai 40 milioni della famosa clausola rescissoria che il club galiziano chiede per cedere il suo talento.

Il Napoli vuole Gabri Veiga

