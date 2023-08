Il Napoli continua la sua campagna di rafforzamento estiva. Dopo gli arrivi di Natan e Cajuste, ora può essere il turno dello spagnolo Gabri Veiga.

Secondo quanto riportato dai colleghi dell'edizione in edicola oggi de Il Mattino, Gabri Veiga ha da mesi il Napoli in testa, ma non si metterà mai contro il Celta Vigo, club che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta.