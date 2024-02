Gabbia-Kjaer all'esame Napoli, il Milan ha una debolezza che gli azzurri possono sfruttare

Ultime notizie Napoli - Il Milan si è scoperto indifeso. Tra infortuni e distrazioni quella rossonera è l’undicesima difesa del campionato. Il Napoli può sfruttare questo dato? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Per due volte il Milan ha reagito ed è risalito: segnare un gol in più degli altri garantisce spettacolo e divertimento, con il rischio però di esporsi agli attacchi avversari. Per Malick Thiaw niente Napoli per prudenza, molto probabilmente disponibile per il Monza. Nelle ultime quattro partite di campionato il Milan ha incassato 7 gol, praticamente due a partita. Dei 27 gol subiti in campionato, 18 sono arrivati nei secondi tempi. Oltre alla distrazione, può avere a che fare con la stanchezza fisica. Per Gabbia e Kjaer, ma anche per il resto della squadra che dovrà sostenerli in copertura, il banco di prova sarà contro Politano, Simeone e Kvaratskhelia"