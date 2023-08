Futuro Zielinski, De Laurentiis attende con rispetto la decisione della sua famiglia

Calciomercato Napoli, quale sarà il futuro di Piotr Zielinski? Se lo chiede oggi il quotidiano Il Mattino, che fa sapere come - in attesa che il centrocampista polacco prenda la sua decisione - "De Laurentiis si stia muovendo con grande rispetto", aspettando che lui e la sua famiglia, in particolare sua moglie Laura, decidano cosa fare nei prossimi giorni.

Come riferisce Il Mattino, il Napoli vuole sapere se Zielinski accetterà o meno l'offerta che gli arriva dall'Arabia Saudita oppure se il polacco si è convinto a firmare il rinnovo di contratto con il Napoli ad un ingaggio ribassato da 2,5 milioni di euro più bonus, per altre tre stagioni.