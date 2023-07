Futuro Zanoli, vuole restare in Italia: tre club si sfidano per tenerlo in Serie A

Napoli - Alessandro Zanoli pronto ad una nuova avventura in prestito in vista della prossima stagione. Dopo aver chiuso bene gli ultimi sei mesi in Serie A con la Sampdoria ora ci sono Genoa, Monza e Udinese come dice Il Mattino che si sfidano. Anche il Celta Vigo si è interessato ma lui vuole restare in Italia.