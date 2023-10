Futuro Samardzic, l'Udinese non lo cederà a gennaio: in estate servirà una super offerta

L'Udinese è stata chiara con Lazar Samardzic: a gennaio non si muove e per portarlo via in estate servirà un'offerta da 30 milioni di euro senza contropartite.

Lazar Samardzic

Samardzic non sarà ceduto a gennaio

Una formula diversa da quella trovata in estate con l'Inter, prime che l'affare saltasse: prestito oneroso sui 5 milioni, obbligo di riscatto a 16 più 3 di bonus a cui aggiungere il cartellino di Fabbian. La Juventus vorrebbe replicare la formula ma il profilo di Hans Nicolussi Caviglia, il giocatore messo sul piatto dalla Juventus, non sembra piacere. Lo riporta Il Messaggero Veneto.

