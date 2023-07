Futuro Osimhen: nuovo incontro in settimana tra De Laurentiis e Calenda

Napoli - Il Napoli valuta il futuro di Victor Osimhen. L'intenzione è quella di confermare in rosa il bomber nigeriano e puntare a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025. Non sarà facile, perché ora le offerte possono aumentare da un momento all'altro.

Calciomercato Napoli: futuro Osimhen

Al momento ancora non è chiaro di che sarà del futuro di Victor Osimhen. Come rivelato da Tuttosport, l’agente del giocatore Roberto Calenda avrà in settimana un altro incontro con De Laurentiis per capire se ci sono i margini per un rinnovo o se sarà addio già quest'estate.